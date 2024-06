Homem agredido com copo na cabeça no Funchal

Um homem de 39 anos foi vítima de agressão esta manhã no Funchal.

O indivíduo encontrava-se num estabelecimento na Rua da Boa Viagem e na sequência de uma discussão foi agredido com um copo na cabeça.

Foi socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça onde deu entrada com uma ferida no couro cabeludo.