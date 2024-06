Jaime Filipe Ramos assume que esta será “uma legislatura difícil”

O social-democrata Jaime Filipe Ramos afirma que, desde a noite eleitoral ficou patente que esta seria uma legislatura de diálogo, consenso e negociação. “É a democracia a funcionar”, considera o deputado, como reacção à RTP-Madeira sobre a eleição de José Manuel Rodrigues para presidente da ALRAM.

O deputado afirma que esta será “uma legislatura difícil”, aliás, como já assumido por Miguel Albuquerque na noite eleitoral.

"O mais importante é o resultado final", indica. Quando questionado sobre a votação do Programa de Governo, Jaime Filipe Ramos acredita que é possível ser aprovado com diálogo, fazendo acordo "com quem for necessário".