Marítimo já assegurou a maioria dos reforços

Carlos André Gomes assegurou ao DIÁRIO que o Marítimo já tem a maioria dos reforços, para a nova temporada, assegurada. “Ainda não estamos em condições de os anunciar, quando tudo estiver preto no branco vamos avançar com os seus nomes”, garantia de presidente.

O presidente maritimista revela que “a maioria dos jogadores contratados vem do mercado nacional”, não apontando para um número exacto de reforços. Ainda relativamente aos jogadores que transitam da época passada, voltou a assegurar que a SAD exerceu a opção de compra de Lucas Silva junto ao Mirasol do Brasil. “Neste momento estão a ser ultimados, junto ao Mirassol, a parte da documentação para finalizar o processo”, diz.

Confrontado se, contudo, Lucas Silva ainda podia sair do Marítimo, em presença de algumas notícias que dão conta de propostas para o jogador brasileiro, Carlos André Gomes foi claro: “O Lucas não vai sair, a não ser que surja uma proposta de outro mundo à qual não possamos dizer não”, esclarece.

Relativamente a Amir não há qualquer evolução – “o jogador está de férias”, disse – sabendo-se que o guarda-redes iraniano, pese embora mais um ano de contrato, tem uma cláusula que lhe permite sair, enquanto Edgar Costa ainda não respondeu à proposta da SAD, pela qual ficará na equipa B “no sentido de ser o elemento do clube a transmitir a mística aos jovens jogadores, mesmo que isso não o impeça de ser chamado à equipa A, como qualquer outro jogador da B”, esclareceu o presidente.

Relativamente à equipa técnica, que continuará a ser liderada por Fábio Pereira, há uma saída a registar, a do analista Tiago Figueiredo, estando em equação um nome para o seu lugar.

Estagio em Moncarapacho a partir de 11 de Julho

O presidente do Marítimo confirmou o estágio no Algarve, a partir de 11 de Julho. O plantel do Marítimo ficará então em Moncarapacho, no município de Olhão, e durante o estágio algarvio a equipa tem já cinco jogos assegurados, com equipas inglesas e nacionais, estando em equação ainda a realização de um sexto jogo. Na Madeira e antes do inicio da época oficial, o Marítimo fará a apresentação oficial aos sócios e adeptos verde-rubros ainda antes de um jogo de apresentação, provavelmente num torneio a três equipas. A pré-temporada deverá iniciar-se no dia 1 de Julho com a realização dos habituais exames médicos.