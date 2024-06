Treinadora Filipa Patão renova por mais três épocas com o Benfica

A treinadora portuguesa Filipa Patão renovou por mais três épocas com o Benfica, depois de ter levado a equipa a uma conquista inédita de quatro competições nacionais de futebol, campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça.

"Treinadora das tetracampeãs nacionais de futebol, Filipa Patão prolongou até 2027 a sua ligação contratual ao Sport Lisboa e Benfica", indicou o clube lisboeta na sua página oficial na internet.

Filipa Patão, de 35 anos, prepara-se para cumprir a sua quinta época nas 'águias', depois de ter assumido a equipa principal feminina do Benfica em dezembro de 2020, substituindo então no cargo o ex-futebolista Luís Andrade.

"Esta renovação de contrato é um orgulho. A equipa técnica deste projeto já vem desde a formação. Sabermos que conseguimos dar continuidade ao que temos construído junto do Benfica é muito gratificante. Sentimos um orgulho muito, muito grande por este voto de confiança, com a prorrogação do contrato", disse a treinadora em declarações à BTV.

Patão garantiu que a continuidade inclui o objetivo de ir mais longe nas competições internacionais, depois de uma temporada em que a equipa conseguiu a proeza de passar a fase de grupos, sendo eliminada nos quartos de final pelas vice-campeãs do Lyon.

"Para continuarmos aqui, é com o propósito de irmos mais longe nas competições internacionais, foi a isso que nos propusemos nos primeiros anos, um Benfica internacional, que conseguisse fazer o que nunca tinha sido feito por uma equipa portuguesa", disse.