Juvenis femininas do Sporting CM asseguram a 'dobradinha'

As juniores femininas do Sporting Clube da Madeira derrotaram o SC Santacruzense, por 2-0, no jogo da final disputada, esta tarde, no Campo Municipal da Ribeira Brava.

Ao intervalo a vantagem era já de um golo para as 'leoas' madeirenses.

Em mais um clássico intenso entre as duas melhores equipas deste escalão, o Sporting da Madeira, acabou por mostrar, globalmente, superioridade face ao SC Santacruzense.

Apesar de, no início da segunda-parte, as jogadoras da zona mais a este da ilha terem ameaçado com um ou outro lance de perigo, as leoninas, que estiveram sempre vantagem durante toda a partida, conseguiram consolidar a vantagem nos dez minutos finais para erguer a Taça.

As jogadoras do Sporting CM juntam assim a Taça da Madeira ao título de Campeãs Regionais neste mesmo escalão, conseguindo assim a primeira 'dobradinha' do clube, no que a futebol feminino diz respeito.