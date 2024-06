PAN defende revisão do sistema de avaliação de desempenho da Administração Pública

O PAN Madeira "vê de forma positiva as declarações do Governo Regional que, após reunião com o Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, demonstrou abertura em extinguir as quotas referentes ao sistema de avaliação da administração pública", salienta uma nota do partido emitida esta sexta-feira.

Em concreto, a deputada Mónica Freitas refere que "o PAN tem vindo a defender a revisão do SIADAP, como anunciou publicamente à saída da tomada de posse do Governo no passado dia 6 de Junho. Medida essa que constou do programa eleitoral do partido, no âmbito das últimas eleições regionais. Ainda na anterior legislatura, chegamos a apresentar uma proposta ao secretário das Finanças. O fundamental é tornar a avaliação mais justa, transparente e que permita a subida efetiva de posição dos/as trabalhadores/as", argumenta.

E exemplifica com os Açores, onde "pela mão do PAN, conseguiu-se "a extinção do sistema de quotas de avaliação da administração pública", pelo que "também na Madeira, o PAN tem estado atento às reivindicações dos/as trabalhadores/as" e tem "trabalhado nesse sentido", garante.

"Estivemos reunidos com elementos do sindicato, enviamos proposta de adaptação do SIADAP ao secretário dando o exemplo dos Açores e da adaptação recentemente feita a nível nacional. Com a dissolução da Assembleia, o trabalho ficou pendente mas encaramos como sinal positivo o Governo estar aberto ao diálogo e a incluir estas propostas no Programa de Governo. É uma reivindicação justa e antiga por parte dos/as trabalhadores/as e esperemos que não fique pelo papel mas que efetivamente sejam concretizadas e com a brevidade possível", concluiu.