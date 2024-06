Lula da Silva volta a defender exploração de petróleo na foz do Amazonas

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, voltou hoje a defender exploração de petróleo perto da foz rio Amazonas e afirmou que não vai "jogar fora nenhuma oportunidade de fazer esse país crescer".

"Queremos fazer tudo legal, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo. Mas nós não vamos jogar fora nenhuma oportunidade de fazer esse país crescer", disse o chefe de Estado brasileiro, Fórum de Investimentos Prioridade 2024, no Rio de Janeiro, citado pela imprensa local, referindo-se à exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial.

"A Guiana está explorando, Suriname está explorando, Trinidad e Tobago explora, você vai deixar o seu sem explorar?", questionou Lula da Silva.

O Presidente brasileiro voltou a garantir que essa exploração só acontecerá com garantia ambiental.

"Precisamos é garantir que a questão ambiental será levada 100% a sério", disse.

A Petrobras reapresentou o pedido para explorar a área na foz do Amazonas e tem depositado grandes esperanças nestas jazidas, pelo que destinou metade do orçamento para exploração de petróleo até 2027, 11 mil milhões de reais (cerca de 2 mil milhões de euros) para perfurações naquela região.

Em maio do ano passado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negou o pedido da Petrobras para perfuração marítima numa bacia da Foz do Amazonas.

A estatal brasileira fez, entretanto, outro pedido mas ainda aguarda resposta das autoridades ambientais.