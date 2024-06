Bruno Macedo substitui Cunha e Silva na Assembleia

João Cunha e Silva pediu a suspensão de mandato de deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, na passada semana, e foi substituído por Bruno Macedo.

Como já tinha anunciado, o ex-vice-presidente do Governo Regional não vai ocupar o lugar na bancada social-democrata, mas só formalizou a suspensão do mandato depois da primeira sessão plenária, em que decorreu a eleição do presidente do parlamento e dos restantes membros da Mesa.

Bruno Macedo regressa à Assembleia, onde já foi deputado e assessor do grupo parlamentar do PSD-M. Além de deputado municipal do Funchal. Era o 25.º da lista do PSD e já vai estar na discussão do Programa do Governo, na próxima semana.