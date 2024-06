Alvinegro Danilovic junta-se a Gustavo Silva para integrar o 'Onze do Ano' da II Liga

O Clube Desportivo Nacional continua a ver os seus jogadores a serem nomeados para os melhores de 2023/2024 da Liga Portugal Sabseg (II Liga).

A mais recente figura a 'brilhar' na época que agora findou é o médio Vladan Danilovic, que junta-se no meio-campo ao seu companheiro de equipa Gustavo Silva, assim como ao guarda-redes alvinegro Lucas França, para integrar o 'Onze do Ano' da Liga Portugal Sabseg, numa eleição levada a cabo entre capitães e treinadores.

"Naquela que foi a sua quarta temporada no clube alvinegro, o médio, de 24 anos, foi titular em 29 partidas na Liga Portugal SABSEG, registando total de 2939 minutos em campo na caminhada do CD Nacional, que culminou com o segundo lugar na tabela classificativa e consequente promoção ao escalão maior do Futebol Profissional", pode ler-se na noticia publicada hoje no site da Liga Portugal.

"Com 147 recuperações de bola, Danilovic mostrou também qualidade em termos ofensivos, registando seis golos marcados e três assistências", acrescenta ainda a noticia.

De referir que o médio alvinegro foi escolhido por treinadores e capitães da Liga Portugal Sabseg.