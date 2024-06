Grupo Sousa nega ter empresa que "produza, comercialize ou venda gás"

Face as declarações proferidas pelo líder do JPP, Élvio Sousa, esta terça-feira, 11 de Junho, à RTP Madeira, onde diz "Porque é que o Gás custa 10 euros mais caro? Porque a empresa é de Luís Miguel Sousa", o Grupo Sousa, em nota enviada, explica que as declarações são "totalmente falsas".

"O Grupo Sousa e/ou Luís Miguel Sousa não têm, nem nunca tiveram, qualquer empresa que produza, comercialize ou venda Gás. Quer butano (gás doméstico vendido em garrafas), quer propano (utilizado por grandes consumidores, hotéis e restaurantes) quer gás natural (que é usado exclusivamente para a produção de electricidade pela EEM)", assevera.

Lê-se ainda na nota que "o Grupo Sousa e/ou Luís Miguel Sousa não transportam nem nunca transportaram gás propano nem gás butano do Continente Português para a Madeira ou de qualquer parte do Mundo para a Madeira. Estes transportes são efectuados por armadores Internacionais", acrescentando que não obstante, o Grupo Sousa "não está impedido de prestar serviços, em mercado, aos canais de distribuição, contratado pelos produtores e comercializadores. Não o faz, mas se o fizesse, só pelo facto de lá estar a prestar algum tipo de serviço, já estaria numa situação de Monopólio?".

O Grupo Sousa transporta Gás Natural liquefeito em contentores (Gáslink) entre Sines e a Madeira (Socorridos) num contrato com a GALP. A Galp comercializa/vende o Gás Natural à EEM colocado na CTV3 nos Socorridos e usado, exclusivamente, para a produção de electricidade. Grupo Sousa

O Grupo Sousa refere que não entende a motivação das declarações: "Não se consegue perceber a motivação das afirmações, que são totalmente falsas, na medida em que todos sabemos a quem compramos o gás para as nossas casas e quem são os fornecedores e/ou comercializadores, que no caso da Madeira são pelo menos 3 empresas que o fazem (nenhuma do Grupo Sousa e/ou de Luís Miguel Sousa). Também sabemos que o produto Gás Propano e Butano são derivados de petróleo e são produzidos e vendidos pelas empresas petrolíferas, cada uma usando os seus canais de distribuição, até chegarem às nossas casas".

Falar em Monopólio só reflete total desconhecimento das mais elementares regras do funcionamento do mercado, do livre acesso aos mercados, de concorrência, de canais de distribuição, de produção, de comercialização, de impostos e da livre escolha dos consumidores. Também não se percebe a motivação do ataque ao Grupo Sousa, da difamação e da produção de afirmações totalmente falsas. Grupo Sousa

"Apesar do Grupo Sousa ter apenas 30% do seu volume de negócios na Madeira, tem 65% das suas 1100 pessoas a trabalhar na Madeira (uma parte muito significativa dos quadros dirigentes e do emprego qualificado do Grupo). Reafirmamos o nosso compromisso de ter a nossa sede na Madeira, onde também pagamos os nossos impostos", conclui.