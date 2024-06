SINTAP com "com um misto de sentimentos"

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), na sequência das declarações de Miguel Albuquerque, hoje proferidas, relativamente à suspensão de quotas na avaliação do SIADAP, assim como aceleradores de progressões, insularidade e carreiras, afirma estar com um "misto de sentimentos".

"Encontramo-nos com um misto de sentimentos entre a satisfação de que as nossas reivindicações tenham sido aparentemente atendidas e a revolta e descontentamento pelo procedimento do Presidente Indigitado em não estabelecer com os representantes sindicais uma verdadeira auscultação e compromisso, relegando alguns entre os quais nos encontramos, para uma margem negocial que não compreendemos nem aceitamos", refere um comunicado enviado pelo sindicato, assinado pelo vice-secretário geral, Ricardo Freitas.

Até à data nas inúmeras reuniões de negociação e diálogo com representantes do Governo Regional, sempre nos foi afirmado que as competências próprias da região impediam algumas das reivindicações apresentadas, coisa que foi reiterada na reunião da passada terça-feira, (ontem). SINTAP

"Com o aparente desbloquear dessas posições, resta nos perceber se existe um compromisso detalhado e se o mesmo será objecto de participação do SINTAP, o Sindicato com maior representatividade na Região", acrescenta,

A política do diálogo social tem ainda muito caminho para andar e adotar aquelas que são as melhores praticas. SINTAP

"A precipitação eleitoral não pode sustentar que seja estabelecido contatos preferenciais com “amigos” e correligionários. Em Democracia os actos, procedimentos e formalidades têm importância, como importância tem o respeito pelos representantes dos trabalhadores", lê-se na nota enviada.