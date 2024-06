“A AD é a melhor solução para defender os interesses da Madeira na Europa”

“A AD – Aliança Democrática é, sem dúvida, a melhor solução para representar Portugal na Europa e, consequentemente, para que a Madeira veja os seus interesses e direitos defendidos e salvaguardados” reiterou, hoje, a candidata Rubina Leal, naquela que foi a sua última declaração pública desta campanha às Eleições Europeias que decorrem no próximo domingo, dia 9 de junho, numa oportunidade em que fez questão de apelar a que as pessoas votem naquele que é o melhor projeto para o futuro e o único que garante a continuidade do legado de todos os deputados do PSD na Europa.

“A Região muito tem aproveitado e vai continuar a aproveitar os fundos europeus e tudo aquilo que a Europa nos pode dar” disse, nesta oportunidade, lembrando que a União Europeia sempre foi solidária com os Madeirenses e Porto-Santenses – inclusive mais do que o Estado Português – e sempre contribuiu para a criação de riqueza, para o desenvolvimento e o progresso evidentes ao longo das últimas décadas, solidariedade essa que deve continuar a reforçar-se na próxima legislatura.

Rubina Leal que, em resposta aos órgãos de comunicação social, admitiu que possa haver algum cansaço por parte do eleitorado, atendendo a que esta “já é a terceira eleição este ano”, embora prefira sublinhar a importância de todos participarem, exercerem o seu dever, como forma, também, de manter e contribuir para a estabilidade na Região.

“Sou uma mulher de causas e nunca virei as costas às missões de que o Partido me incumbiu e aquilo que fiz nestas semanas foi abraçar um projeto e o meu projeto é a Madeira e a defesa dos interesses da Madeira”, rematou, por fim, a candidata, avançando que, infelizmente e devido ao mau tempo que se faz sentir no continente, o cabeça-de-lista da AD, Sebastião Bugalho, não se deslocou hoje à Madeira, como era previsto, mas esta será a sua primeira visita assim que seja eleito ao Parlamento Europeu, conforme combinado.