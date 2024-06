CDU quer defender os trabalhadores e o povo na "Europa, no País e na Região"

No âmbito da campanha para o Parlamento Europeu, a CDU realizou, ao longo do dia um conjunto de contactos com trabalhadores com o objectivo de alertar para a necessidade de garantir, uma Europa que tenha "como prioridade a defesa dos trabalhadores".

No final da açção de contacto, junto à estação de resíduos sólidos dos Viveiros, onde o candidato da CDU ao Parlamento Europeu, Duarte Martins, defendeu que é necessário garantir que na próxima composição do Parlamento Europeu "existam mais deputados comprometidos com os trabalhadores, e com o povo do país e da Região, que não estejam subjugados aos interesses dos grandes grupos económicos, sejam eles regionais, nacionais, ou internacionais, nem às grandes potências económicas da União Europeia"