O Dacia Zen é um produto que visa oferecer maior garantia e valor aos clientes que efetuam a manutenção anual dos seus DACIA na AUTO ZARCO. É-lhes oferecida, sem qualquer custo adicional, uma extensão de garantia* de 1 ano ou 30.000 km (consoante o que ocorrer primeiro).

Além disso, as unidades que efetuem as manutenções programadas na Rede de Concessionários, ano após ano, podem renovar a garantia* até ao sexto ano de vida do automóvel ou 120.000 km, dispondo assim de uma cobertura máxima do veículo até 7 anos ou 150.000 km (o que ocorrer primeiro).

Serviço exclusivo para os clientes Dacia (excluindo: Veículos TVDE; TÁXIS; Escolas de condução e Empresas de transporte privado de passageiros).

É uma oferta inteligente, essencial, fácil de ativar e totalmente gratuita para o cliente. Mais uma demonstração da atenção que a marca presta aos seus fiéis e dedicados clientes.

*Consulte aqui os termos e condições: https://www.dacia.pt/manutencao/dacia-zen.html

Visite o seu concessionário Dacia no Funchal:

AUTO ZARCO | Estrada de São João, 24 | 291 743 421 | [email protected] | www.autozarco.pt



Dias úteis: 9h-12h30 e 14h-19h

Sábados: 10h-13h