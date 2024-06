IPTL e a Rumar assinalam Dia Mundial dos Oceanos com obra astística

O Instituto Profissional de Transportes (IPTL) e a Rumar - Escola do Mar da Madeira, assinalaram o Dia Mundial dos Oceanos, comemorado no dia 8 de Junho, com a criação da obra artística 'Under Water Love', ilustrada pela respectiva comunidade escolar no exterior das suas instalações.

A apresentação da obra decorreu no seguimento do hastear da bandeira da rede Escola Azul, da qual o IPTL faz parte desde o ano lectivo 2023/2024 e que contou com a presença de Mafalda Freitas, subdirectora da Direcção Regional das Pescas e Mar.

"Com esta iniciativa, pretendeu-se sensibilizar e alertar toda a comunidade para o dever de protecção e conservação dos nossos oceanos e, em particular, visando a sua sustentabilidade, criar gerações mais responsáveis e participativas", conclui uma nota enviada pelo IPTL.