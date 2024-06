"A gratidão é uma virtude muito importante", diz o médico Saturnino Silva

“Eu acho que a gratidão é uma virtude muito importante”, diz o médico psiquiatra Saturnino Figueira da Silva, agraciado com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito.

Apesar de lisonjeado com a distinção, reforça que o seu percurso profissional nunca foi feito a pensar em comendas.

“Não fiz isto para ter gratidão. A minha vida foi dedicada a isto. Profissionalmente eu exerci a psiquiatria como profissão o melhor que sabia e podia. Possivelmente fiz alguns erros, mas nunca os fiz de propósito. Sobre este reconhecimento, fico muito grato por ele. Mas eu acho que ainda o maior reconhecimento que tenho é quando os doentes passam por mim em rua e dizem, senhor doutor lembra-se de mim, salvou-me a vida nisto ou naquilo outro, deixei de beber, deixe de estar doente, isso ainda é o maior reconhecimento. Mas quando o Estado, o país, reconhece esse reconhecimento publicamente a gente fica contentes. Melhora o nosso ego”, registou o homenageado.

Reforça que sempre procurou exercer a psiquiatria “com maior empenho, pensando sempre que os doentes estão em razão e que quando não melhoram a culpa é do médico ou da medicina, nunca é dos doentes. Fiz isso com paixão e ainda hoje tenho paixão pelos doentes e pela família”, declarou.

Saturnino Figueira da Silva

Nascido no Funchal a 11 de Fevereiro de 1940, é médico especialista em Psiquiatria, licenciado pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1967.

Iniciou a sua carreira profissional em Lisboa, tendo exercido Clínica Psiquiátrica Universitária do Hospital de Santa Maria e do Hospital Júlio de Matos.

Depois de regressar à Madeira, em 1969, assumiu funções de director clínico nas três Casas de Saúde Psiquiátricas desta Região – Casa de Saúde de Câmara Pestana, Casa de Saúde de são João de Deus e sanatório da Sagrada Família, tendo introduzido profundas alterações na abordagem à doença mental em todas as instituições por onde passou.

Foi pioneiro na luta conta a estigmatização da doença mental na sociedade madeirense, com especial enfoque no tratamento e recuperação do alcoolismo e na toxicodependência.

O Dr. Saturnino Silva foi também o primeiro psiquiatra a exercer funções na Caixa de Previdência, no Hospital Distrital do Funchal e no Centro de Saúde Mental, do qual foi director, e ajudou a fundar o Centro de recuperação de Alcoólicos e a Sociedade Antialcoólica da Madeira.

Publicou diversos trabalhos científicos e promoveu numerosas conferências e sessões de esclarecimento sobre a problemática das doenças mentais, sempre com o propósito de esclarecer a comunidade e lutar contra o preconceito e a exclusão social dos doentes.

É hoje considerado o grande impulsionador das modificações radicais que aconteceram na Psiquiatria na Madeira ao longo dos últimos 50 anos.