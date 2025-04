Marítimo com duas alterações no 11 frente ao Benfica B

O Marítimo entra daqui a pouco em campo com duas alterações no 11 inicial frente ao Benfica, tendo em conta os escolhidos pelo treinador Ivo Vieira na jornada anterior.

Michel Costa e Guirrassy entram para os lugares de Carlos Daniel e Danilovic, respectivamente, mantendo os restantes 9 que tinham empatado (1-1) em casa com o Leixões na 28.ª jornada.

No jogo de hoje, a contar para a 29.ª jornada da II Liga, as duas formações têm objetivos diferentes, pois o Marítimo procura afastar-se da zona dos aflitos, enquanto o Benfica B está tranquilo no 5.º lugar.

A partida começa às 14 horas, no Benfica Campus, no Seixal.