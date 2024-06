Navios militares russos treinam mísseis de alta precisão no Atlântico a caminho de Cuba

O Ministério da Defesa russo informou ontem que um grupo de navios da Frota do Norte realizou treinos com mísseis de alta precisão em águas atlânticas, manobras militares que os levarão a atracar em portos cubanos.

Segundo as autoridades russas, trata-se do submarino de propulsão nuclear "Kazan" e da fragata "Admiral Gorshkov", cujas tripulações "praticam a utilização de mísseis de alta precisão através de simulação informática contra alvos navais".

Estes "alvos navais", segundo indicou o Ministério da Defesa russo numa breve declaração, representam "grupos navais inimigos convencionais" e estão localizados a uma distância de aproximadamente 600 quilómetros.

O treino consiste também em ações de combate da tripulação, interação de postos de comando e estações de batalha, artilharia naval e disparos de mísseis antiaéreos contra "alvos aéreos simulados".

O submarino "Kazan" e a fragata "Admiral Gorshkov" fazem parte do grupo de navios e aparelhos que o Governo cubano anunciou recentemente que iriam atracar no porto de Havana durante esta semana no âmbito dos exercícios militares conjuntos.