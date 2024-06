"Uma cidade constrói-se com a cooperação de todos", foi desta forma que Luís Gaspar, presidente da Assembleia de Freguesia do Caniço, abriu a cerimónia comemorativa do 19. Aniversário da Cidade do Caniço.

O autarca do JPP vincou por isso esperar receber no futuro "contributos coerentes" dos parceiros institucionais.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, representa o Governo Regional, nas comemorações do 19º Aniversário da Elevação do Caniço a Cidade, cerimónia a decorrer no Largo Padre Lomelino (em frente à Igreja Paroquial do Caniço).