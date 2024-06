Caniço exige "revisão da Lei das Finanças Locais"

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço exige a revisão da Lei das Finanças Locais de modo a receber financiamento condizente para uma freguesia que cresceu exponencialmente nas últimas décadas.

Depois de dar nota que a Freguesia do Caniço apesar de ter "crescido 200% nos últimos 25 anos", persistem as mesmas regras de há décadas no financiamento das freguesias. Razão para reclamar: "Exige-se uma revisão da Lei das Finanças Locais", afirmou na intervenção feita por ocasião da cerimónia comemorativa do 19.º Aniversário da Elevação a Cidade do Caniço.

Para cúmulo, assegura que há freguesias de menor dimensão e população recebem mais financiamento do Estado em relação ao montante transferido para a Freguesia do Caniço.

"O Caniço tem que ter aquilo que merece", declarou.

De resto, destacou o muito que tem sido feito, apesar de reconhecer que o Caniço é "cidade que ainda sofre das dores de crescimento", que admite irão se fazer sentir durante mais algum tempo.

As comemorações do 19.º Aniversário da Elevação do Caniço a Cidade decorrem no Largo Padre Lomelino (em frente à Igreja Paroquial do Caniço).