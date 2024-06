O vice-presidente da Assembleia Legislativa José Prada (PSD) vai continuar a presidir à Comissão de Regimento e Mandatos para a XIV Legislatura.

Esta comissão conta com um deputado de cada partido com representação no parlamento. Além de Prada, fazem parte desta comissão Sancha Campanella 8PS), Rafael Nunes (JPP), Miguel Castro (CH), Sara Madalena (CDS), Nuno Morna (IL) e Mónica Freitas (PAN).