Ministra da Saúde já teve alta hospitalar

A ministra da Saúde teve hoje alta hospitalar, após ter estado em observação e realizado alguns exames na sequência do acidente rodoviário que sofreu na sexta-feira, informou a Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental.

Após este acidente, foram internados no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, a ministra Ana Paula Martins e outros dois elementos, os quais já tinha tido alta hospitalar.

A ministra da Saúde "apresentava um quadro de traumatismo ao nível dos membros superior e inferior, o que condicionou um período mais prolongado de observação em contexto hospitalar", adiantou a mesma nota enviada à Lusa.

O acidente ocorreu na A10, perto do Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa, e não envolveu mais nenhuma viatura.

A ministra Ana Paula Martins acabou por ser transportada para o hospital no carro que seguia atrás, onde seguia a secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé.

Segundo uma fonte do gabinete da ministra da Saúde, a governante regressava de uma cerimónia de assinatura de contratos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) relativos à construção e requalificação de centros de saúde em Coimbra quando ocorreu o acidente por volta das 19:00.