Distinções honoríficas enchem Salão Nobre do Palácio de São Lourenço

Decorre no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço a cerimónia de atribuição de distinções honoríficas concedidas pelo Presidente da República.

Com a entoação dos hinos Nacional e da Região a cargo do Coro de Câmara da Madeira, dirigido pela maestrina Zélia Gomes, e da Banda Militar da Madeira, dirigida pelo Tenente Luís Afonso, na Região a cerimónia do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas fica marcada pela atribuição de quatro distinções. Os contemplados são: Maria Amélia Carreira Rebelo, com o título de Comendador da Ordem da Liberdade; Zélia Maria Ferreira Gomes, Grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique; Saturnino Figueira da Silva, com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito; Associação Presença Feminina, com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito.

Títulos atribuídos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na qualidade de Grão-Mestre de todas as Ordens Honoríficas Portuguesas.

Nesta cerimónia a decorrer no Palácio de São Lourenço, o Coro de Câmara da Madeira, acompanhado da pianista Leonilde Ramos, vai interpretar o 'Alto Livro de Camões', de Benjamim Salgado, 'Para os Braços da Minha Mãe' de Pedro Abrunhosa, com arranjos de João Caldeira e Zélia Gomes, e 'Ilha de Sonho, Madeira' de João Victor Costa.