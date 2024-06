Sob a direcção do Tenente Luís Afonso, a actuação da Banda Militar da Madeira no pátio do Palácio de São Lourenço despertou as atenções de dezenas de curiosos, a maioria turistas.

A actuação pública antecedeu a cerimónia de atribuição de distinções honoríficas concedidas por pelo Presidente da República, a acontecer no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço.