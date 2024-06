Madeira celebra o Dia de Portugal 'com pompa e circunstância'

A Região Autónoma da Madeira assinala hoje, 10 de Junho, o feriado do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

As comemorações têm início, como habitual, no Palácio de São Lourenço, na Avenida Zarco da cidade do Funchal, pelas 10h45, com o Hastear da Bandeira Nacional.

Depois, pelas 11 horas, o Pátio Central do Palácio de São Lourenço acolhe uma actuação da Banda Militar da Madeira, dirigida pelo Tenente Luís Afonso. À mesma hora, há a cerimónia de colocação de flores junto ao Monumento ao Emigrante Madeirense na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses por parte das entidades oficias da Madeira.

Às 11h30, decorre a atribuição de distinções honoríficas concedidas pelo Presidente da República, no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço. A entoação dos hinos Nacional e da Região estarão a cargo do Coro de Câmara da Madeira, dirigido pela maestrina Zélia Gomes, e da Banda Militar da Madeira, dirigida pelo Tenente Luís Afonso.

No âmbito da comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na qualidade de Grão-Mestre de todas as Ordens Honoríficas Portuguesas, decidiu conceder quatro distinções para a Região Autónoma da Madeira: Maria Amélia Carreira Rebelo, com o título de Comendador da Ordem da Liberdade; Zélia Maria Ferreira Gomes, Grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique; Saturnino Figueira da Silva, com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito; Associação Presença Feminina, com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito.

O Coro de Câmara da Madeira vai interpretar o 'Alto Livro de Camões', de Benjamim Salgado, 'Para os Braços da Minha Mãe' de Pedro Abrunhosa, com arranjos de João Caldeira e Zélia Gomes, e 'Ilha de Sonho, Madeira' de João Victor Costa. A pianista Leonilde Ramos vai acompanhar o coro.

Haverá ainda a leitura do texto premiado no concurso literário 'Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas' por Maria Inês Martins Silva e a declamação de poemas por Ana Freitas, Inês Alturas, Diogo Silva, Sara Sousa, João Temes, Vitória Velosa, Margarida Andrade e Vera Barros.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o centésimo sexagésimo segundo dia do ano, em que faltam 204 dias para o fim de 2024:

- 12 horas - 5.ª Concentração de futebol Veteranos + 45 anos no Centro Desportivo da Madeira;

- 15 horas - Festival de Arte Urbana Giratório em Câmara de Lobos;

- 18 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente, no concerto da Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, que se realiza nos Jardins do Paço Episcopal, no Funchal;

- 21h15 - Actuação de Bryan Wilson na Festa de Santo António.

Principais acontecimentos registados a 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e Dia Mundial dos Alcoólicos Anónimos:

1580 - Data provável da morte de Luís Vaz de Camões.

1610 - Os primeiros colonos holandeses que chegam ao Novo Mundo estabelecem-se na ilha de Manhattan, Nova Iorque. Chamam-lhe Nova Amsterdão.

1794 - Revolução Francesa. São alargados os poderes dos tribunais revolucionários e aumentam as execuções em massa.

1829 - Primeira corrida que opõe Oxford e Cambridge em barco a remos. A corrida tem origem numa aposta entre Charles Merivale, um estudante do St John's College, Cambridge, e Charles Wordsworth, um estudante da Christ Church, Oxford.

1860 - É criada a Real Associação Central da Agricultura Portuguesa.

1880 - Primeira grande manifestação republicana em Lisboa assinala o tricentenário da morte de Camões.

1891 - É constituída a sociedade Companhias Reunidas de Gás e Electricidade, primeira empresa de produção e distribuição de energia em larga escala, em Portugal.

1907 - O francês Auguste Lumiére apresenta a fotografia a cor.

1917 - Eclodem as revoltas do Sinn Fein, em Dublin, Irlanda.

1940 - II Guerra Mundial. A Itália declara guerra à França e ao Reino Unido. O Canadá entra no conflito, opondo-se à Alemanha Nazi e a Mussolini.

1942 - II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis aniquilam os homens de Lidice, Checoslováquia, em represália pelo assassínio do dirigente SS Heinrich Heydrick. Mulheres e crianças são enviadas para o campo de Ravensbruck. A cidade é arrasada.

1943 - É inaugurada a Feira Popular de Lisboa, no Parque da Palhavã, pelo jornal "O Século", a favor da colónia balnear infantil.

1944 - Inauguração do Estádio Nacional, em Oeiras. Inspirado no Estádio Olímpico de Berlim, remodelado para o Mundial de 2006. Miguel Jacobetty Rosa foi o projetista.

1958 - Eleições presidenciais. Os jornais divulgam discretamente os resultados do dia 08, que ainda atribuem 24 por cento dos votos ao general Humberto Delgado, apesar da fraude generalizada.

1962 - É inaugurado o Museu Monográfico de Conímbriga, posteriormente Museu Nacional.

1963 - É fundada a Frente Democrática de Libertação de Angola, por iniciativa do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola).

1967 - Termina a Guerra dos Seis Dias. Israel ocupa o território egípcio situado a leste do canal do Suez, a península do Sinai, e os Montes Golan, da Síria.

1971 - Os EUA levantam o embargo comercial à China, 21 anos depois.

1976 - Guerra civil no Líbano. Entram no país as forças de manutenção da paz da Liga Árabe.

1979 - Segundo dia das primeiras eleições por sufrágio universal para o Parlamento Europeu.

1988 - É instituído pelos estados português e brasileiro o Prémio Camões, destinado a estreitar os laços culturais entre os vários países lusófonos e enriquecer o património literário e cultural da língua portuguesa.

1992 - A RTP inicia emissões directas para as comunidades de língua portuguesa em todo o mundo através da RTP Internacional (RTPi).

1993 - Inauguração do Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém.

1999 - A NATO anuncia o fim dos bombardeamentos à Jugoslávia. A ONU autoriza o envio da força internacional de paz para o Kosovo.

2003 - O Presidente timorense Xanana Gusmão recebe o Prémio Félix Houphouët-Boigny pela paz da Unesco, em Paris, França.

2005 - A Direcção-Geral de Saúde admite a possibilidade de existir em Portugal o primeiro caso da variante humana da doença Creutzfeldt-Jakob, mais conhecida como a doença das vacas loucas num adolescente do sexo masculino.

2005 - Incidentes na praia de Carcavelos, concelho de Cascais. A formação de grupos de pessoas no areal estabelece a confusão e facilita o roubo de banhistas. A polícia ocupa a praia.

2009 - Os fabricantes de automóveis Chrysler e Fiat formalizam a aliança.

2014 - Pequim publica um "Livro Branco" sobre Hong Kong em que reafirma o seu controlo e soberania sobre a cidade.

2020 - O parlamento espanhol aprova a criação do rendimento mínimo garantido, para aliviar a situação de pobreza extrema de 2,3 milhões de espanhóis, através de uma transferência mensal entre 461 e 1.015 euros.

2023 - O clube inglês Manchester City sagra-se campão europeu de futebol pela primeira vez, ao vencer o clube italiano Inter Milão por 1-0, em Istambul, na Turquia.

