Jovens proporcionaram "momento musical marcado pela superação, magia e reconhecimento"

Como forma de enaltecer os jovens talentos emergentes da Região, a Orquestra Clássica da Madeira promoveu, hoje, um concerto com a Orquestra de Cordas ‘Madeira Camerata’, que decorreu no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O espectáculo incluiu obras de Antonio Vivaldi e Bach e contou com a participação da pianista Luana Valéria Kyrychenko, do violoncelista Mateus Singson Freitas, do violinista Artur Micael Petryakov e do fagotista Bogdan Omelchuk, jovens de 13 anos.

De acordo com o director artístico da OCM, Norberto Gomes, o público teve a oportunidade de ouvir "a solo, com orquestra de cordas, quatro jovens músicos vencedores do Concurso Nacional Luiz Peter Clode 2023".

No seu entender, este "foi um momento musical marcado pela superação, magia e reconhecimento".

Superação pela entrega e preparação destes jovens para a sua apresentação neste concerto com uma profunda emersão pelas obras apresentadas de Bach e Vivaldi; magia pela alegria partilhada em palco com os músicos e com o público presente; e reconhecimento de todos os presentes pelo sério compromisso destes jovens com algo que intrinsecamente faz parte dos valores basilares de uma sociedade esclarecida, que é a educação e a cultura". Norberto Gomes

Para Noberto Gomes, "esta partilha musical foi para além de um momento de animação ou entretenimento, foi cultura e arte, onde houve o reconhecimento por parte de muitas outras crianças e jovens, alguns também estudantes de música, que não quiseram perder este concerto para apoiar os seus pares, assim como usufruir de uma tarde em comunhão com o belo, que é a música".

Artur Petriakov no violino, Bogdan Omelchuk no fagote, Mateus Singson no violoncelo e Luana Kyrychenko no piano, alunos do Conservatório-Escola das Artes da Madeira, no final receberam uma ovação do público presente, num momento em que também os seus professores "foram reconhecidos pela dedicação e mestria pedagógica nos ensinamentos partilhados".

Este concerto esteve inserido nas comemorações do Dia da Criança.