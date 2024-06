Começou a cerimónia do 10 de Junho no Funchal

O Palácio de São Lourenço está preparado para a cerimónia e discursos do Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, mas é na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, mais precisamente junto ao Monumento ao Emigrante Madeirense que começa a cerimónia por assim dizer.

Depois do hastear da Bandeira de Portugal, as entidades oficiais deslocam-se para o outro lado da Avenida para a cerimónia de colocação de flores junto ao referido monumento por parte das entidades presentes.

Muitos turistas, mais turistas do que locais, observam o cerimonial que começou com a saída de uma parada do Palácio, volta junto ao semáforo e reposicionamento na Avenida Zarco, mesmo em frente ao edifício histórico.

Presentes estão o Representante da República, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Governo Regional, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, e chefes militares das principais forças na Região.