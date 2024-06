Comemorações do Dia de Portugal centram-se agora no Palácio de São Lourenço

O Representante da República para a R.A.M, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, depois de presidir, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirense, no ‘Monumento ao Emigrante Madeirense’, à cerimónia de homenagem às Comunidades Portuguesas, volta a presidir, desta feita no Palácio de São Lourenço, por delegação expressa do Presidente da República, à cerimónia solene de ‘Atribuição de Distinções Honoríficas’.

A actuação da Banda Militar da Madeira dirigida pelo Tenente Luís Afonso, no Pátio Central do Palácio de São Lourenço, marca o início das cerimónias no interior do Palácio, cujo ponto alto é a atribuição de distinções honoríficas concedidas pelo Presidente da República, em cerimónia a ter lugar no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço.

Cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas abrilhantada pelo Coro de Câmara da Madeira, sob a direcção da Maestrina Zélia Gomes, e da Banda Militar da Madeira.

Antes da entrega das Condecorações, o Representante da República na Madeira fará alocução.