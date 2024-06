Francisco Gomes acusa Cláudia Monteiro de Aguiar de mentir

O deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, acusa a secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, de mentir aos pescadores madeirenses e de gerir o sector com "incompetência".

As declarações foram proferidas à margem de uma visita à lota do Funchal, com o deputado a apontar os "os cortes nas quotas pesqueiras, a proibição das pescas nas Selvagens e a sugestão de ainda mais defeso no sector como provas da falta de conhecimento da governante".

Para Francisco Gomes, a secretário de Estado, assim como os líderes regionais "os cortes nas quotas pesqueiras, a proibição das pescas nas Selvagens e a sugestão de ainda mais defeso no sector como provas da falta de conhecimento da governante". Por isso, defende que devem assumir "os erros que têm cometido ao longo dos anos e reduzido um sector com enorme potencial a uma actividade empobrecida e quase residual", refere uma nota enviada.

A actual Secretária das Pescas, quando estava em Bruxelas, foi vice-presidente da Comissão das Pescas durante dez anos. Nesse tempo, a única coisa que fez pelos pescadores foi empurra-los para a miséria. Agora, vem com falinhas mansas dizer que vai fazer o que nunca fez quando estava em Bruxelas. É preciso não ter vergonha da cara! Francisco Gomes

Considera "uma ofensa aos pescadores a Secretária de Estado sugerir um aumento do período de defeso e critica o desinteresse que Cláudia Aguiar sempre demonstrou quanto às pescas quando era eurodeputada".

"Os pescadores querem trabalhar, mas a Secretária das Pescas quer mandá-los para casa. Ela esquece-se que está a falar com gente honesta, que quer ganhar a vida e não viver de subsídios. Porque é que ela não começa por explicar quem é ganhou com a venda das quotas da Madeira? Ou não há culpados nesta história?", questiona.

Neste sentido, Francisco Gomes exige, para o futuro, que os governantes falem aos pescadores "com verdade" e que se "empenhem na defesa dos madeirenses, em vez de continuarem a alimentar cenários falsos, apenas por interesse político".

"Foi graças ao governo regional e a governantes como a actual Secretária de Estado que a Madeira viu as quotas cortadas e que os pescadores quase que passam mais tempo em terra do que no mar. Se fossem os empresários do regime, tudo estava resolvido. Mas, estamos a falar de famílias do Caniçal e de Câmara de Lobos, a quem o PSD e a ex-eurodeputada passam a vida a enganar", rematou.