Beatriz Abrunhosa lança 'Nunca Fui Tua', o seu 2.º single

A cantora madeirense Beatriz Abrunhosa veio para ficar. Em pouco mais de dois meses a artista lançou dois singles. Depois de ‘Sensação’, apresentado em Março último, a artista estreou, na semana passada, o seu segundo projecto musical a solo.

‘Nunca Fui Tua’, um tema em português dentro do estilo musical Rhythm and blues (R&B), foi gravado no Cozy Music Studios, em Lisboa, e retratado em vídeo na Madeira pela FP Films com fotografia de Trust Afonso photography.

Beatriz Abrunhosa começou a cantar nas ruas em 2020. Hoje tem dois singles lançados e muito mais por vir , Foto DR

