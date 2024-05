Quatro entidades regionais condecoradas no Dia de Portugal

No âmbito da comemoração do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na qualidade de Grão-Mestre de todas as Ordens Honoríficas Portuguesas, decidiu conceder quatro distinções para a Região Autónoma da Madeira:

- Maria Amélia Carreira Rebelo, com o título de Comendador da Ordem da Liberdade;

- Zélia Maria Ferreira Gomes, Grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique;

- Saturnino Figueira da Silva, com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito;

- Associação Presença Feminina, com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito.

"As ordens honoríficas portuguesas visam galardoar personalidades e instituições que se hajam notabilizado por méritos pessoais e por ações relevantes em prol da comunidade", pode ler-se na nota enviada pelo Representante da República, Ireneu Cabral Barreto.

As condecorações serão impostas pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, por delegação expressa do Senhor Presidente da República, em cerimónia solene, a realizar pelas 11h30, no próximo dia 10 de Junho, no Palácio de São Lourenço.