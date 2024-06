Ronaldo lidera convocatória de Portugal que junta 'velhos' e 'novos'

O capitão Cristiano Ronaldo, aos 39 anos, lidera a seleção portuguesa que vai disputar a fase final do Euro2024, numa equipa que junta veteranos e jovens, com quatros futebolistas a disputarem pela primeira vez uma fase final.

Enquanto Ronaldo se prepara para sua sexta presença num Europeu, algo inédito, fugindo ao espanhol Iker Casillas, que esteve em cinco, embora não tenha participado em qualquer jogo em dois, Pepe e Rui Patrício também vão a caminho de uma mão cheia de presenças na história da competição.

Pepe, aos 41 anos, caso seja utilizado no Europeu da Alemanha, torna-se mesmo no jogador mais velho a jogar na competição, superando aos 40 anos e os 86 dias do antigo guardião húngaro Gábor Király.

Além desses recordes, os três veteranos lusos têm igualmente no currículo a conquista do Euro2016, o momento mais alto da história do futebol português, deixando a equipa agora liderada por Roberto Martínez com um largo volume de experiência para a competição.

Enquanto uns estão habituados a marcar presença em grandes competições, o contrário acontece com Gonçalo Inácio, João Neves, Pedro Neto e Francisco Conceição, que vão viver pela primeira vez o que é estar e representar Portugal numa fase final.

Neto e Conceição, por situações diferentes, foram mesmo as surpresas que Martínez reservou para a convocatória final, deixando de fora nomes com Raphael Guerreiro, Toti Gomes e Ricardo Horta, todos jogadores que tiveram parte ativa na qualificação 100% vitoriosa de Portugal para estar na Alemanha.

Mesmo com apenas 12 minutos nos últimos dois meses e meio da temporada no Wolverhampton, devido a lesões, Neto teve a confiança do selecionador, assim como Conceição, que fez uma boa segunda metade de época no FC Porto, embora chegue à convocatória com apenas 45 minutos com a camisola da equipa das 'quinas', num particular em março, na Eslovénia, naquela que foi a primeira derrota de Martínez (2-0).

Otávio também era parte importante nos planos do selecionador, e esteve na lista inicial, mas acabou por ser rendido por Matheus Nunes, já que não estava em condições físicas para poder atuar durante todo o torneio na Alemanha.

No Euro2024, o dono da baliza continuará a ser Diogo Costa, mesmo com Rui Patrício, o mais internacional luso de sempre nessa posição, na comitiva, e com José Sá como terceiro guarda-redes.

Na defesa, Rúben Dias já conquistou o título de 'patrão' da zona central, com Pepe, sempre refém da condição física, António Silva e também Danilo a lutarem para ter um lugar, além do 'novato' Gonçalo Inácio.

Nas alas, João Cancelo e Nuno Mendes partem como os favoritos de Martínez, embora Diogo Dalot e Nelson Semedo possam sempre 'conquistar' o selecionador nacional.

Bruno Fernandes, a grande figura da fase de qualificação, e Bernardo Silva, são, neste momento, os nomes mais sonantes de Portugal, com a 'história' a colocar Cristiano Ronaldo na frente, embora o avançado de 39 anos tenha de provar na Alemanha que ainda tem a intensidade para este tipo de competições.

O médio Vitinha, que teve uma época em 'grande' no Paris Saint-Germain, promete lutar pelo 'onze', com João Palhinha e Rúben Neves também a tentarem ganhar lugar, acontecendo o mesmo com Diogo Jota, Rafael Leão, João Félix e Gonçalo Ramos na frente.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.