O Hyundai Bayon é uma obra prima da engenharia automotiva, espaçosa, confortável, com desempenho dinâmico e uma eficiência extraordinária no que concerne aos consumos de combustível.

O veículo não passa despercebido devido a linhas elegantes e contemporâneas que também optimizam a aerodinâmica. Com um design arrojado e tecnologia de ponta, o Bayon é a escolha ideal para quem procura sofisticação, desempenho e inovação.

Sob o capô deparamo-nos com um motor 1.0 gasolina turbo de 100 cavalos e uma caixa automática de velocidades que proporcionam uma condução suave e confortável, garantindo uma experiência emocionante em qualquer cenário.

O interior do Bayon foi projectado para oferecer conforto e versatilidade. Os materiais de alta qualidade e as linhas ergonómicas proporcionam uma sensação de bem-estar, enquanto o amplo espaço interno permite que todos os ocupantes desfrutem da jornada com total comodidade.

No que concerne à tecnologia, o veículo do segmento SUV/TT vem equipado com sistema de infoentretenimento intuitivo, volante multifunções, câmara auxiliar de marcha-atrás, sensores de luz e chuva, sensores de estacionamento, entre outros.

Este veículo, com menos de 3000 KM, está disponível no Megamotor por 24 900 euros, ou um financiamento desde 329,75 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de fábrica até Julho de 2029*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.