SATA adia operações directas entre a América do Norte e o Funchal

Numa nota enviada à comunicação social, o Grupo SATA dá conta que o início da operação aérea directa entre a América do Norte e a Madeira, assim como a América do Norte e a cidade do Porto, "foi adiado uma semana por razões operacionais, resultando no reagendamento dos primeiros voos directos entre Toronto - Funchal; Boston-Funchal; Toronto-Porto; Boston-Porto; Nova Iorque - Porto".

Em resposta a este acontecimento, os passageiros estão a ser notificados e serão reacomodados com reservas efectuadas em voos alternativos, via Ponta Delgada, de modo "a minimizar os transtornos".

"Estes voos inaugurais estavam planeados operar em regime de ACMI (aluguer de aeronave e tripulação), em equipamento da EuroAtlantic, com duas classes de serviço (Conforto e Económica)".

O DIÁRIO já havia dado conta, esta manhã, do cancelamento do voo inaugural deste sábado, que liga Toronto ao Funchal, assim como do voo Porto – Toronto, da mesma companhia aérea, agendado para as 6h10 de hoje.