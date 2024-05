Vários sismos de baixa magnitude têm sido registados em redor da ilha da Madeira na última semana. Na noite desta sexta-feira ocorreu mais um sismo a Norte do Porto Moniz, por volta das 00h30.

O sismo teve uma magnitude de 1.2 na escala de Richter e deu-se a 34 Km de profundidade.

Tal como o DIÁRIO noticiou, no dia anterior também havia ocorrido um sismo a Noroeste do Porto Moniz, com uma magnitude de 2.0 na escala de Richter.