Habitação é uma das bandeiras que o PS conta defender na Europa

Foi numa acção de campanha para as Eleições Europeias, em Câmara de Lobos, que o candidato socialista pela Madeira apontou a habitação como uma das bandeiras do PS no Parlamento Europeu.

Sérgio Gonçalves considerou que a habitação é um dos grandes problemas não só da Região, mas também do País e, até, de âmbito europeu, defendendo, por isso, a criação de um Plano Europeu para a Habitação Acessível.

"Quando falamos de habitação acessível, falamos de habitações dignas a preços comportáveis e que estejam disponíveis não apenas para os mais carenciados, mas também para os jovens e para uma classe média que hoje se vê estrangulada e impedida de ter acesso a uma habitação", explicou o candidato, junto a um empreendimento de habitação que está a ser construído com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O socialista madeirense preconiza, também, a criação de um instrumento de investimento permanente em habitação pública, especificando que os Estados-membros devem ter a capacidade financeira para dar uma resposta integrada e solidária em termos do aumento da oferta pública de habitação, para fazer face às necessidades das pessoas. "Nós sabemos que esta não é uma competência tradicional da União Europeia, mas é hoje um problema na larga maioria dos países da União", apontou.

O candidato apontou o PRR como um exemplo de como, de forma solidária, é possível encontrar soluções e mecanismos de resposta a crises e a problemas específicos. Nesse âmbito, notou os 136 milhões de euros que disse terem sido atribuídos à Região.