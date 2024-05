"Votar no PS é garantir a baixa de impostos na Madeira", diz Paulo Cafôfo

O líder socialista, Paulo Cafôfo garante que, se o PS governar a Região, irá reduzir os impostos em sede de IVA e de IRS já no primeiro Orçamento Regional, por entender que urge atenuar, o quanto antes, "as dificuldades por que passam as famílias madeirenses, em resultado dos baixos salários e do elevado custo de vida".

A baixa de impostos na Região não pode mais ser adiada e é determinante para devolver rendimentos e dar mais poder de compra aos madeirenses. Este alívio fiscal só será possível com um Governo Regional do PS. Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira

Paulo Cafôfo não aceita que, tendo a Região autonomia para baixar os impostos, o Governo Regional do PSD-CDS persista numa "obstinação" de apenas amealhar receita fiscal, "indiferente ao aperto financeiro" em que vivem muitas famílias para fazer face às despesas com a habitação, a compra de bens essenciais ou a educação dos seus filhos.

"Um Governo que se preocupa verdadeiramente com as pessoas não hesita em usar os instrumentos que tem à sua disposição para melhorar as suas condições de vida e, claramente, não é isso que temos visto", critica, fazendo notar o facto de a Região continuar a bater recordes de receita fiscal, tendo atingido o ano passado mais de 1.2 mil milhões de euros.

O candidato do PS às eleições regionais do próximo dia 26 assegura que irá aplicar o diferencial fiscal de 30% nas taxas do IVA e em todos os escalões do IRS, vincando que esta é uma forma de baixar os preços dos bens e serviços de consumo e de devolver rendimentos aos trabalhadores madeirenses.

"Tudo isto só será possível com um Governo do PS", afiança Paulo Cafôfo, lembrando que o PSD já teve tempo e oportunidades mais do que suficientes para reduzir a carga fiscal, mas optou sempre por não o fazer. "Votar no PS é garantir a baixa de impostos na Madeira", frisou, aproveitando ainda para esclarecer que o voto noutros partidos, como o CDS, o PAN, o Chega ou a Iniciativa Liberal, significa manter o PSD e Miguel Albuquerque no poder e continuar tudo na mesma.

Paulo Cafôfo, que esta manhã esteve presente na cerimónia comemorativa do Dia do Concelho de Machico, parabenizou os machiquenses pela celebração de mais um aniversário e aproveitou para enaltecer o trabalho que a Câmara Municipal, liderada pelo Partido Socialista, tem vindo a desenvolver desde 2013 em prol do desenvolvimento do município e da melhoria das condições de vida dos seus habitantes.