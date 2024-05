Parlamento madeirense passa a dispor de uma livraria

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) vai passar a dispor de um espaço capaz de mostrar e disponibilizar publicações de interesse para a Autonomia, bem como produtos de ‘merchandising’ capazes de potenciar a divulgação cultural, na Região e no exterior.

José Manuel Rodrigues vê nesta ‘Livraria Parlamento Madeira’ “mais uma pedra para a construção de uma identidade histórica e de tentar preservar, conservar, divulgar a nossa memória colectiva, enquanto povo com 600 anos”.

O ainda presidente do parlamento madeirense entende que esta é uma aposta “sobretudo virada para o presente e para o futuro e para a conquista de mais Autonomia”, objectivos que se enquadram no âmbito de actuação do Centro de Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia (IDEIA).

Este novo espaço “visa recolher um espólio documental sobre o que foi este percurso dos madeirenses, desde o século XVIII, de tentar conquistar essa mesma Autonomia”, sustenta José Manuel Rodrigues, que realça os “documentos de grande valor” sobre esta temática, que foram adquiridos ao longo dos últimos anos e que estarão expostos na nova livraria.

“Era uma peça que faltava no processo de aproximar os eleitos dos eleitores, os deputados do povo que os elege”, resume. No imediato, a ‘Livraria Parlamento Madeira’ vai procurar “projectar o próprio parlamento junto dos cidadãos”, um desígnio assumido pelo actual presidente.

Para assinalar a inauguração desta livraria parlamentar, agendada para as 15h30 de hoje, terá lugar a apresentação de uma nova publicação com a chancela do IDEIA, o livro ‘XII Legislatura (2019-2023): um Novo Parlamento para um Tempo’, que faz a síntese de toda essa legislatura.

A obra contempla um prefácio assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, bem como “toda a panóplia de assuntos e temas a que, durante toda a XII Legislatura (2029-2023), a Assembleia (Plenário e Serviços) se entregou”.

Conforme podemos constatar no índice, este novo livro contempla os vários Quadros Sinópticos de todas as Actividades Parlamentares, o elenco pormenorizado da produção legislativa (Propostas de Decreto Legislativo Regional; Projectos de Proposta de Lei à AR; Projectos de Decreto Legislativo Regional; e Projectos de Resolução).

Além disso, o livro aborda as actividades ligadas ao Parlamento Jovem (de grande importância cívico-pedagógica); os trabalhos atinentes ao IDEIA; temos o elenco e breve notícia de todas as actividades ligadas aos eventos sociais e culturais, considerados importantes para a abertura do parlamento à comunidade. Espaço, ainda, para o balanço do site e das redes sociais; bem como um conjunto selecionado das intervenções do presidente da Assembleia.

O livro teve uma tiragem de 300 exemplares. Haverá alguns exemplares à venda e será distribuído aos deputados e disponibilizado às bibliotecas, por depósito legal e/ou por oferta institucional.

Mas há mais para ter em conta na agenda de hoje, 8 de Maio.

Agenda

08h45 - arranque as comemorações alusivas ao Dia Internacional do Enfermeiro, com a participação de Pedro Ramos, numa iniciativa a ter lugar na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

09h00 - cerimónia comemorativa do Dia do Município de Machico, que, entre outras acções, contará com uma homenagem aos antigos combatentes, a habitual sessão solene e um concerto promovido pela Banda Militar da Madeira e pela Banda Municipal de Machico (20 horas), na Praça do Fórum Machico.

10h00 - Miguel Albuquerque recebe, em audiência, a Federação de Bombeiros da Madeira, um encontro a ter lugar na Quinta Vigia. Duas horas depois, pelas 12 horas, o ainda presidente do Governo Regional preside à sessão de encerramento das comemorações do Dia Nacional da Segurança Social, na sede do Instituto de Segurança Social da Madeira.

12h00 - apresentação da XVII Edição do Torneio Nacional de Futebol de Rua, no Centro de Juventude do Funchal.

14h00 - a Universidade da Madeira promove uma conferência dedicada ao futebol feminino, na Sala do Senado, no Polo da Penteada.

17h00 - inauguração da exposição 'O Mundo Começa Aqui', no Museu Monte Palace. Além de Miguel Albuquerque, marcará presença José Manuel Rodrigues e José Berardo.

Efemérides

1782 - Morre, com 82 anos, Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal.

1794 - Morre, na guilhotina, o cientista francês Antoine Lavoisier, fundador da Química moderna. Tinha 50 anos.

1878 - O gabinete de Fontes Pereira de Melo aprova a Lei Eleitoral que concede, pela primeira vez, direito de voto a todos os que sabem ler e possuam uma renda mínima.

1886 - O xarope concebido por John S. Pemberton, de nome Coca-Cola, é servido pela primeira vez na farmácia Jacob's, em Atlanta, EUA.

1912 - É fundado o estúdio de cinema Paramount, nos Estados Unidos.

1921 - É abolida a pena de morte na Suécia.

1945 - Primeiro dia de paz na Europa, com a rendição da Alemanha nazi e a declaração do final da II Guerra Mundial no continente.

1970 - É editado "let it be", último álbum publicado dos Beatles.

1981 - A Síria rejeita a exigência israelita de retirada dos mísseis antiaéreos do Líbano.

2003 - A Polícia Judiciária confirma a fuga de Fátima Felgueiras, presidente da Câmara de Felgueiras, para o Brasil, ocorrida três dias antes, a partir de Madrid.

2004 - Morre, aos 86 anos, o empresário António de Sommer Champalimaud.

2006 - Manifestações em várias localidades do país contra o encerramento de maternidades, decidido por despacho do ministro da Saúde, António Correia de Campos, de 14 de Março.

2007 - O ministro do Ensino Superior, José Mariano Gago, emite o despacho que retira à Universidade Independente o reconhecimento como instituição de interesse público, um requisito fundamental para a instituição poder continuar a funcionar.

2008 - A Duma Estatal, câmara baixa do parlamento russo, apoia por esmagadora maioria a candidatura de Vladimir Putin ao cargo de primeiro-ministro do Governo russo.

2013 - O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, dá entrada no estabelecimento prisional da Carregueira (Sintra), para cumprir dois anos de prisão por branqueamento de capitais e fraude fiscal.

2017 - O centrista Emmanuel Macron, 39 anos, é eleito Presidente de França com 66,10% dos votos, contra 33,90% da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, na segunda volta das eleições presidenciais francesas.

2023 - Morre, aos 75 anos, Rita Lee, cantora, compositora, escritora e activista brasileira, conhecida como a rainha do rock brasileiro. Fundou a banda Os Mutantes com Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, Entre as suas músicas mais famosas estão sucessos como "Mania de Você", "Lança Perfume", "Baila Comigo", "Banho de Espuma", "Desculpe o Auê".

