Lobo Marinho surpreende banhistas na Praia Formosa

Um lobo marinho foi avistado, esta manhã, nas águas da Praia Formosa, no Funchal.

O mamífero marinho, que é uma presença rara nesta área, causou surpresa entre os banhistas que se mostraram maravilhados com a sua presença, não deixando por isso de registar o momento.

Veja o vídeo captado por Sandra Oliveira:

Lobo marinho avistado a comer junto à marina do Funchal Um lobo marinho foi ontem filmado a nadar e comer junto á marina do Funchal. O animal parecia descontraidamente a alimentar-se com um peixe, enquanto alguns cidadãos observavam entretidos este espectáculo pouco habitual.

No espaço de quatro dias, este é segundo avistamento do género, uma vez que no passado sábado, 27 de Abril, um lobo marinho também foi filmado a nadar e a comer junto à Marina do Funchal.