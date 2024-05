Debate sobre política mobilizou estudantes da Francisco Franco

A Associação de Estudantes da Francisco Franco organizou na passada sexta-feira um debate político, no âmbito das eleições regionais de 26 de Maio, que mobilizou mais de uma centena de alunos que encheram a Sala de Sessões da escola para ouvir alguns responsáveis partidários.

"Com o objetivo de dar a conhecer aos estudantes 'as ideias' dos principais partidos da região, a Associação de Estudantes trouxe à Francisco Franco: Ricardo Lume (PCP), Roberto Almada (BE), Nuno Freitas (JPP), Gonçalo Aguiar (PS), Mónica Freitas, (PAN) Bruno Melim (PSD) e Gonçalo Maia (IL)", enumera.

Segundo conta e as fotos comprovam, "os estudantes da Francisco Franco aderiram de tal forma à iniciativa da Associação de Estudantes que o espaço acabou por ser exíguo para poder acolher todos os interessados".

O debate foi "superiormente moderado" por Iago Fernandes, presidente da Associação de Estudantes da Francisco.