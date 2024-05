Governo Regional compromete-se com modernização da floricultura madeirense

O Governo Regional, por meio da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, compromete-se em implementar medidas que promovam a modernização e a inovação da floricultura regional, procurando mais e melhor produção. Isso mesmo refere um comunicado da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, enviado esta tarde à comunicação social.

Nessa nota, a tutela dá conta da visita do director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural a uma exploração agrícola, na Ribeira Brava, durante a qual Marco Caldeira fez saber dessa intenção do Executivo madeirense.

Quanto à exploração visitada, contempla uma área de 1.800 m2, distribuídos por vários socalcos, a maioria deles com rede de sombreamento, e dedica-se à produção de flores e folhagens de corte, destinadas ao mercado regional. No conjunto produzido, destaca-se a grande diversidade de culturas, como frésias, narcisos, alstromérias, bocas-de-leão, campânulas, jarros-de-cor, entre outras variedades.

Na Região, refere a Secretaria ainda liderada por Rafaela Fernandes, "o sector da floricultura envolve, de acordo com os dados do Recenseamento Agrícola de 2019, promovido pelo Instituto Nacional de Estatística, 140 explorações agrícolas e ocupa uma área aproximada de 45 hectares", salientando, também, que o sector tem vindo a recuperar do impacto sofrido com a pandemia da covid-19.