A candidatura do PTP às eleições regionais de 26 de Maio, esteve esta tarde, na Ribeira dos Socorridos para abordar o que consideram ser um dos maiores crimes ambientais na Madeira, praticados pela governação PSD.

O PTP diz que já não existe praticamente nenhuma ribeira natural e intocada, porque foram todas destruídas pela extracção de inertes. As ribeiras foram alteradas de forma "irresponsável, gananciosa e incompetente, para que os empresários pudessem fazer fortuna com os inertes".

Raquel Coelho diz que estão a matar os ecossistemas das ribeiras e a pôr em causa a segurança da população e não nem um euro pagam pela extração de inertes. "As crianças de amanha já não vão saber o que é um ribeira", lamenta.

Além do que se passa nos Socorridos, este “crime ambiental repete-se em quase todas as ribeiras do concelho do Funchal, Ribeira de João Gomes, Ribeira de Santa Luzia, Ribeira de Santo António e em outros concelhos da Região, como na Ribeira Brava, Ribeira da Tabua, Ribeira da Ponta do Sol, Ribeira da Madalena do Mar, e também a norte, na Ribeira da Metade e Ribeira Seca, no Faial, e na Ribeira de São Vicente".

O PTP diz que é necessário se regulamentar a extração de inertes nas ribeiras.