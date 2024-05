Raquel Coelho lamenta estado da saúde pública na Região

Raquel Coelho, cabeça-de-lista do PTP nas Regionais do dia 26, lamenta o estado da saúde pública na Região, alertando para o "factor cunha" que impera no Serviço Regional de Saúde.

Na ocasião criticou o secretário da Saúde, Pedro Ramos, por considerar ser o "principal responsável pela perpetuação deste sistema".

Considera, ainda, que tem de existir mais "transparência, escrutínio e profissionalismo": "O Serviço Regional de Saúde é de todos e não só de alguns e tudo farei para impedir a dualidade de critérios que existe", comprometeu-se à candidata à presidência.

Para os trabalhistas a maior parte dos serviços públicos, entre quais, o sector da Saúde, funciona de forma "deficitária" e acreditam que facto é usado pelos governantes para "comprar votos em troca de cunhas". Tendo dado como exemplo, a chamada telefónica que se tornou viral de Pedro Ramos, a prometer favores na saúde em troca de votos na candidatura de Miguel Albuquerque nas últimas eleições à liderança do PSD.