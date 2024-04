Grupo hoteleiro Pestana com crescimento de 23% nas receitas e supera 100 milhões de resultado líquido

O Pestana Hotel Group, o maior grupo multinacional de origem portuguesa (Madeira) no sector do turismo, divulgou esta terça-feira os resultados financeiros de 2023. A receita do grupo atingiu os 557 milhões de euros, representando um aumento de 23% face ao ano anterior. O grupo apresentou ainda um EBITDA de 189 milhões de euros e registou um resultado líquido de 105 milhões de euros em 2023.

O grupo explica que o crescimento das receitas foi impulsionado pela hotelaria, que representa 67% da receita total do grupo, mas também pela área imobiliária, que opera sob a marca Pestana Residences, e que conta com um peso de 16%. As outras actividades do grupo, incluindo golfe, Pestana Vacation Club e Empresa de Cervejas da Madeira, contribuíram com 17% da receita.

Além do desempenho financeiro sólido que tem vindo a consolidar ao longo de décadas, o Pestana Hotel Group registou, em 2023, "um nível de satisfação de clientes de 87,8%, reflectindo a qualidade do serviço e o compromisso do grupo com a experiência do cliente".

Os resultados de 2023 refletem a forte aposta que temos vindo a fazer nas nossas pessoas, mas também na redução da pegada de carbono e na melhoria da eficiência energética assim como no elevado investimento na transformação digital. Estamos comprometidos em continuar a crescer de forma sustentável, melhorando continuamente as condições das nossas pessoas e a qualidade dos serviços, proporcionando experiências únicas aos nossos clientes. José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group

Crescimento de 20% nas remunerações e encargos

O grupo hoteleiro faz questão de destacar, em 2023, "o investimento realizado nas pessoas, que reflecte a política do grupo em reconhecer e recompensar o empenho dos seus colaboradores, com um crescimento de 20% nas remunerações e encargos, representando um aumento de mais de 19 milhões de euros face a 2022".

A política salarial do Pestana Hotel Group tem sido historicamente de reforço da remuneração e dos benefícios dos seus colaboradores, tendo-se registado em 2023 um aumento médio de 12% nas remunerações base. A participação nos resultados resultou ainda numa média de dois salários extra por colaborador, totalizando 7,5 milhões de euros.

Meta do grupo é de redução de emissões de carbono em 37% face a 2019

Com um investimento de 12 milhões de euros previsto até 2025, o grupo diz-se "empenhado em reduzir o impacto das suas operações no meio ambiente, e desenvolver uma estratégia integrada e assente em cinco pilares – energia, água, resíduos, fornecedores e mobilidade".

Nesse âmbito, o Pestana Hotel Group explica que tem vindo a implementar o projecto 'Carbono Zero' com "resultados muito positivos, reflectindo-se numa diminuição de 11% nas emissões de carbono nos últimos três anos".

Até 2030, a meta do grupo é de redução de emissões de carbono em 37% face a 2019, "objectivos ambiciosos que envolvem vários projectos, tais como a implementação de um sistema de monitorização dos consumos em todos as unidades Pestana, a instalação de painéis fotovoltaicos ou os projectos de circularidade da água, como a dessalinizadora localizada em Alvor e a utilização de águas residuais da ETAR da Boavista no Algarve para rega de campos de golfe".

Transformação Digital: Modernização da infraestrutura

Em 2023, o grupo salienta que manteve a sua estratégia de forte investimento na transição digital impulsionada pela introdução e atualização de sistemas, tendo investido um total superior a 11 milhões de euros.

Revela que em curso encontram-se inúmeros projectos para melhorar os sistemas operativos, a experiência do cliente e as operações de 'back office' sobretudo nas áreas financeira e de recursos humanos. Esses projetos visam modernizar a infraestrutura tecnológica do grupo e otimizar processos para fazer face a um modelo de negócio cada vez mais digital".

Renovação e novos projectos na calha

A renovação de hotéis ou a aquisição de empreendimentos representou, em 2023, um investimento do grupo de 85 milhões de euros. E elenca os investimentos: o Pestana Hotel Group renovou os hotéis Pestana Vila Lido Madeira e Pestana Blue Alvor Beach, e adquiriu o empreendimento turístico Vila Sol, em Vilamoura, no qual já detinha a gestão operacional do hotel e do respectivo campo de golfe. Em Lisboa, o grupo concluiu a construção e abriu a Pousada Alfama e o Pestana Rua Augusta. Para este valor de investimento contribuíram ainda vários projetos na área imobiliária nas regiões do Algarve, Costa Alentejana e Madeira.

Solidez Financeira e visão de futuro

O grupo deixa claro que a "sustentabilidade do negócio" tem sido uma prioridade ao longo dos mais de 50 anos da sua história.