PAN preocupado com aumento de resíduos relacionado com o fluxo turístico

O PAN Madeira esteve hoje reunido com a administração da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), empresa pública que garante a gestão da água e a recolha de resíduos em vários concelhos da Região.

Tratando-se de uma empresa com acção transversal à questão ambiental e no combate às alterações climáticas, o partido quis perceber quais os desafios que o sector enfrenta, de forma a desenvolver uma postura concertada com as reais necessidades da Região Autónoma da Madeira.

Perante aquilo que foi exposto na reunião, "o PAN está manifestamente preocupado com o sentido aumento da produção e recolha de resíduos sólidos desde 2021, directamente relacionada com o crescimento do fluxo turístico", considerando, por isso, "imperioso que se desenvolvam medidas de compensação, responsabilização e consciencialização ambiental aos players do turismo, efectivamente dando razão ao PAN na questão do Fundo Ambiental a provir da taxa turística e que deveria ser direccionada para estas questões".

"O PAN Madeira teve ainda a oportunidade de perceber que urgem respostas locais ao processamento de determinados resíduos específicos como os pneus ou os resíduos hospitalares, criando formas de minimizar a pegada carbónica, uma vez que quase todo o material que não é incinerado acaba por ser conduzido até o continente", expressa a nota de imprensa do partido.

Além disso, reforça o PAN, "na produção e disponibilização de composto orgânico que a A.R.M. oferece a título gratuito, é crucial que se aposta mais na divulgação e utilização deste produto de qualidade máxima nos jardins e parques públicos, reduzindo a área de relvados e aumentando a área de jardim e arvoredo, medidas que o PAN defende desde Setembro último e que permitem divulgar as grandes potencialidades desta técnica".

Por outro lado, sublinha, "a questão das perdas de água e da gestão inteligente e com visão de futuro face às alterações climáticas foi uma das questões centrais que chamou a nossa atenção e onde o PAN defende uma maior aposta de forma concertada e pluridisciplinar".

Ainda de acordo com a mesma nota de imprensa, "o PAN teve ainda a oportunidade de perceber que existem reservas na correcta separação dos resíduos em todo o ciclo do produto, sendo para isso pertinente que se continue a apostar na sensibilização, recolha porta-a-porta, bonificações específicas para entidades que diminuam a produção de resíduos, a reconversão dos talheres e utensílios para metal e a diminuição de todos os resíduos de utilização única, começando pelo setor público, medidas que defendemos de forma acérrima no nosso Programa Eleitoral e que terão, sempre, no PAN Madeira, a maior das atenções e foco".