Associação Portuguesa de Parques Empresariais quer reunir com Ministro Adjunto e da Coesão Territorial

A Associação Portuguesa de Parques Empresariais requereu uma reunião com o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial. A associação, cuja mesa de Assembleia Geral é presidida pela Madeira Parques Empresariais, na pessoa de Gonçalo Pimenta, pretende apresentar a Associação e as acções desenvolvidas ao nível da capacitação do território nacional para a atracção de investimento, abordando igualmente a questão dos benefícios a retirar pelas empresas decorrentes da sua fixação em Áreas de Localização Empresarial.

Esta associação planeia um roadshow subordinado ao tema 'Capacitar o Interior para a Captação de Investimento', composto por 5 sessões, a apresentar em Municípios do Interior e das Regiões Autónomas. Os 11 municípios da Madeira deverão participar.

"A instalação em Áreas de Localização Empresarial proporciona vantagens para as empresas e para as regiões, ao nível da oferta de espaços e serviços de qualidade, à medida das necessidades dos investidores, por um lado, e ao nível da eficiência e partilha de infraestruturas comuns, por outro, com impacto numa gestão mais adequada e sustentável dos investimentos nestas zonas", refere a APPE, no ofício enviado a Manuel Castro Almeida.