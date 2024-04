CMF promove Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo

A Câmara Municipal do Funchal promove, a 28 e 29 de Maio, o I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo - CIMPE Funchal, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, em parceria com a Universidade Aberta.

"O CIMPE Funchal visa promover a criatividade e o empreendedorismo através da discussão de práticas, experiências e metodologias inovadoras e incentivar o desenvolvimento social e económico local através do apoio a startups, pequenas empresas e organizações sociais bem como através do envolvimento comunitário na procura de soluções inovadoras para os problemas sociais", explica a autarquia através de uma nota de imprensa.

Decorrente da implementação do Projetco de Educação para a Cidadania e Empreendedorismo no concelho do Funchal, este congresso integra painéis e palestras sobre educação empreendedora e desenvolvimento económico local, com especialistas nacionais e internacionais, líderes municipais e empreendedores para discutir estratégias promotoras do empreendedorismo local como Eduardo Sá, Sónia Fonseca, Jacinto Jardim, Nini Andrade, André Gusmão, Laércio de Oliveira, José António Porfírio, José Eduardo Franco, André Gusmão, o Senador Laércio Oliveira entre outros conferencistas. Câmara Municipal do Funchal

"Haverá lugar ainda para sessões de comunicação livre para investigadores exporem os resultados relacionados com a promoção do empreendedorismo, para apresentação de boas práticas dos municípios neste âmbito e para demonstrações das turmas escolares relativamente ao trabalho desenvolvido durante o ano letivo no contexto do Projeto de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania (PEEC), incluindo apresentações teatrais, vídeos e músicas", acrescenta.

A par destas acções, estará patente nos dias do Congresso uma mostra de empreendedorismo e inovação local, com as componentes do empreendedorismo social, empreendedorismo empresarial e empreendedorismo académico bem como uma exposição sobre o Projecto de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania do Funchal, onde serão expostos os trabalhos das escolas que participam no projecto". Câmara Municipal do Funchal

As inscrições estão abertas até ao dia 10 de Maio e podem ser submetidas através do preenchimento do formulário: https://forms.gle/UQom21FATMBP2ZZq9