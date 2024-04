Empresas madeirenses investiram 23 milhões em actividades de inovação

As empresas madeirenses investiram 22,9 milhões de euros em actividades de inovação, em 2022, um aumento de apenas 0,4% face a 2020, revela um inquérito realizado junto de 466 sociedades com sede na Região.

Os primeiros indicadores sobre inovação empresarial, para o período de referência de 2020 a 2022, relativos à Região Autónoma da Madeira (RAM), apurados a partir do Inquérito Comunitário à Inovação de 2022 (CIS 2022), foram divulgados esta terça-feira pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Nesse período de 10 anos, 41,6% das empresas da RAM tiveram actividades de inovação (42,6% entre 2018-2020 e 33,5% entre 2016-2018), sendo esta percentagem inferior à do País (44,7%).

Por tipo de inovação, 22,4% das empresas introduziram inovação de produto (bens ou serviços) e 38,0% introduziram inovação de processo (21,9% e 40,3%, pela mesma ordem, no biénio 2018-2020), revela a DREM.

No mesmo período, 48,4% das empresas inovadoras introduziram inovações com benefícios ambientais obtidos na empresa e/ou durante o consumo ou uso dos bens ou serviços pelo utilizador final, sendo que para 47,1% foram inovações com benefícios ambientais obtidos na empresa e para 44,0% foram inovações com benefícios obtidos durante o consumo ou uso dos bens ou serviços pelo utilizador final.

4,0% das empresas inovadoras e cooperaram com outras empresas ou organizações em atividades de I&D e/ou em outras atividades de inovação, entre 2020-2022, valor inferior em 3,2 pontos percentuais (p.p.) à média nacional (7,2%).

Em 2022, a despesa total com atividades de inovação atingiu 22,9 milhões de euros, mais 0,4% face ao valor de 2020, e representa cerca de 0,5% do total do volume de negócios das empresas (proporção inferior à de 2020 em 0,4 p.p.). No País, as despesas com atividades de inovação ascenderam aos 3 882,2 milhões de euros (1,0% do volume de negócios), mais 41,9% que em 2020.

Ainda no capítulo dos resultados financeiros, 10,8% do volume de negócios das empresas, em 2022, resultou da introdução de produtos novos ou melhorados (+4,0 p.p. face a 2020 e a 2018), sendo que 9,9% resultou da introdução de bens ou serviços novos para a empresa e 0,8% da introdução de bens ou serviços novos para o mercado (4,8% e 1,9% em 2020, respetivamente).

Entre 2020-2022, 48,4% das empresas classificaram com grau de importância alto para o seu desempenho económico o foco na melhoria dos bens ou serviços já existentes.

Esta operação estatística, de periodicidade bienal, resulta de uma colaboração entre o Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), entidade com delegação de competências no âmbito do Sistema Estatístico Nacional. No caso da RAM, a coordenação da operação ficou a cargo da DREM, sendo que o CIS foi realizado junto de 466 empresas com sede na Região.