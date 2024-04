Bloco de Esquerda associa-se à Marcha da Liberdade no 25 de Abril

O Bloco de Esquerda (BE) Madeira anunciou hoje, numa nota que imprensa, que se irá associar à Marcha/Festa da Liberdade que está a ser organizada pela Comissão para a Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril na Madeira, agendada para as 15 horas da próxima quinta-feira, junto à Assembleia Legislativa Regional.

"Convidamos todas e todos os madeirenses a juntarem-se a estas comemorações que assinalam a data maior da liberdade e da nossa democracia, o 25 de Abril", refere o BE, sublinhando que "todas e todos somos importantes na construção do país e da sociedade que queremos para o futuro, para nós e para os nossos filhos e filhas. Nesse sentido, é importante termos consciência de que a democracia, a liberdade, as conquistas individuais e colectivas que Abril trouxe ao nosso país e a toda a gente não são um dado adquirido e devemos lutar por elas, sem hesitações e retrocessos".

"Os nossos pais e avós tiveram a coragem de o fazer em tempos muito mais difíceis", avança do partido, lembrando que, neste dia, que assinala a luta contra o fascismo, e que é sobretudo de celebração e de alegria, celebramos também os 20 anos do Bloco de Esquerda na Madeira".

O Bloco irá, por isso, assinalar ambas as efemérides com uma exposição, na sua sede, subordinada ao tema "Memórias de Abril: 50 anos!".