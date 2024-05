A cerimónia decorreu hoje no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas e contou com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, da secretária de Estado da Ciência, Ana Paiva e das principais entidades regionais.

O programa arrancou às 9h30, com o tradicional Cortejo Académico. Seguiu-se a entrega de medalhas aos funcionários que completaram 25 anos ao serviço da Universidade.